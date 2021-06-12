25 يونيو .. محمد حماقي يستعد لأحياء حفل غنائي في جدة

يستعد الفنان محمد حماقي، لأحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، ويقام الحفل في جدة بينما يتم طرح التذاكر يوم 14 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما يستعد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن حماقى، أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.