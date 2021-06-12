محمد حماقي يستعد لطرح أغنية يا نسيم

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن المطرب محمد حماقى أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

و‏حرص حماقي، على الدعم للفلسطينيين وأهالي حى الشيخ جراح ضد الإرهاب الإسرائيلي بطردهم من منزلهم واقتحام المسجد الأقصى وطرد المصليين.



وغرد حماقي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏Support #AlAqsa#Gaza ‎#SheikhJarraa#فلسطين

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