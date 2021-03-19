حياتك في صورة لـ محمد حماقي تريند رقم 7 على اليوتيوب





تقول كلمات الأغنية: " ضحكة بتطلع م القلب .. بنعيشها أنا وانت في حب .. ونقول للوقت يفوت بشويش .. مع بعض لحد الفجر .. أنا وانت في نفس الكادر .. أجمل من كده يا حبيبي مافيش".





كل دقة في قلبي بتناديك .. كل حضن أنا باخده من عينيك .. كل لحظة بعيشها بين إيديك .. تسوى عندي حياة .. كل صورة بتحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات .. ده اللي عدى حبيبي واللي فات .. مستحيل ننساه".





"حياتك في صورة" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: تميم.

تصدرت أغنية "حياتك في صورة" لـ محمد حماقي، تريند رقم 7 على موقع "اليوتيوب" بعد طرحها على القناة الرسمية.