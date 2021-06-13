محافظ بورسعيد يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والتى تبدأ يوم ١٠ يوليو المقبل، وامتحانات التعليم الفنى والأزهري التي تنطلق يوم ١٩ يونيو مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وجه محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلي توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بشكل يومي، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكاشف السريع، وقياس درجات الحرارة لاكتشاف فيروس كورونا.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق في كل مدرسة.

وأشار المحافظ، إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة هو ١٦ لجنة أساسية، حيث أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 14طالباً فى المتوسط باللجنة الواحدة، مع مراعاة وجود مسافات إحترازية بين الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثل مديرية أمن بورسعيد و ممثل منطقة الأزهر التعليمية و ممثل هيئة الرعاية الصحية و ممثل مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء. ومرور بورسعيد والأجهزة المعنية

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