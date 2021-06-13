عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قمة مجموعة السبع .. بايدن: بعد 18 شهرا من الوباء .. مازال الناس لا يعرفون ما هو كورونا

بايدن
بايدن

أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصحافة العالمية أن الكثير من الناس ما زالوا لا يعرفون ما هو  كورونا - كوفيد 19 بعد 18 شهرًا من الوباء.

 

وارتكب بايدن زلاته الأخيرة أثناء حديثه إلى الصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع في كورنوول بالمملكة المتحدة يوم الأحد، مضيفًا أن الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم وقتل الملايين كان مجرد مخطط لتمويل شراء اللقاحات.

 

وربما يكون الرئيس الأمريكي قد خلط بين الفيروس القاتل وبرنامج كوفاكس الممول من بيل جيتس، والذي ينقل إمدادات اللقاحات إلى الدول النامية.

ولم يكن بايدن نفسه واضحًا بشأن المكان الذي نشأ فيه الفيروس القاتل وما إذا كان يجب إلقاء اللوم على معهد ووهان لعلم الفيروسات أو تقاليد الطهي الصينية في وفاة 3.8 مليون في جميع أنحاء العالم.

 

وقال "لم نتمكن من الوصول إلى المختبرات .. لم نتوصل إلى نتيجة لأن مجتمع استخباراتنا ليس متأكدًا بعد ما إذا كان هذا نتيجة من السوق أم لا ... أو ما إذا كانت تجربة انحرفت في المختبر"، لكنه حذر من أن "الافتقار إلى الشفافية" قد يؤدي إلى "جائحة آخر".

 

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن السيطرة على الوباء بحلول نهاية عام 2022 - بعد عام ونصف آخر - أجاب بشكل غامض: "قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً في جميع أنحاء العالم".

 

وقضى جو بايدن معظم عام 2020 في انتقاد استجابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للوباء المستشري، وسعى منذ ذلك الحين إلى الحصول على الفضل في برنامج التطعيم الذي بدأه سلفه، بينما كان يروج لصورته الدولية بتعهده الأخير بالتبرع بـ 500 مليون جرعة متبقية للدول.

ترامب دونالد ترامب الصين كورونا فيروس بايدن الرئيس الأمريكي المملكة المتحدة جو بايدن كوفاكس الصحافة العالمية الرئيس الأمريكي جو بايدن معهد ووهان لرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكي جو بايدن

موضوعات متعلقة

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

بلينكين يكشف حقيقة انقسامات مجموعة السبع بشأن الصين

محاكاة ساخرة أم حقيقة.. غلاف مجلة تايم يكشف تحدي بايدن لـ بوتين قبل أول قمة بينهما

المستشار العلمي للحكومة البريطانية يحذر من موجة مرعبة من كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد: حكومتنا ستوسع اتفاقيات السلام مع باقي الدول العربية

مُذكرة تفاهم لإنشاء"مركز مجدي يعقوب رواندا - مصر لجراحات القلب"في كيجالي|صور

وزير الخارجية : مصر لاتزال تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق التنمية في افريقيا

سامح شكري : الدول الأفريقية سوق جاذبة واعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يتدخل.. تفاصيل خناقة ثنائي بيراميدز فى التدريبات

رئيس جامعة الأزهر يستقبل مدير منظمة QS لتصنيف الجامعات العالمية

إسرائيل.. أعضاء حكومة نفتالي بينيت يؤدون اليمين الدستورية

270 اجتماع ثنائي بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

من حزب يش عتيد.. اختيار ميكي ليفي رئيسا للكنيست الإسرائيلي

أبو العينين يطالب بزيادة الاستثمار الخاص ووضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تقديم معلومات خاطئة للحصول على تأمين صحي يعرضك للحبس والغرامة

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

كسر له الجمجمة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على صديقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ