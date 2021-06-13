محاكاة ساخرة أم حقيقة.. غلاف مجلة تايم يكشف تحدي بايدن لـ بوتين قبل أول قمة بينهما

تعرض الرئيس الامريكي جو بايدن لحملة سخرية على تايم الامريكية؛ على غلاف إصدارها الجديد الذي ظهر فيه، يرتدي نظارات يظهر في عدساتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انعكاس لصورته أمام عينيه، وتحمل الصورة عنوان إحدى المقالات "مواجهة بوتين" ، في إشارة إلى الاجتماع القادم بين رئيسي أكبر دولتين.

يأتي هذا قبل ثلاثة أيام من إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 78 عامًا محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا، فقبل الاجتماع، أكد بايدن إنه سيكون قاسيًا مع رئيس الدولة الروسية، قائلا "سأخبره بما أريده أن يعرفه".

غلاف مجلة تايم الامريكية

وسرعان ما انتشر الغلاف على نطاق واسع وأثار سيلًا من التعليقات الساخرة والسلبية، وصفها الصحفي الاستقصائي الأمريكي جلين جرينوالد بأنها “غبية” واتهم المجلة بتصوير العلاقات الدولية على أنها مراهقين يتنافسان على من يتباهى بمظهر أكثر رجولة.

ويعتقد مستخدمو الإنترنت الآخرون أن الغلاف صُنع بواسطة بعض وسائل الإعلام الساخرة وأشاروا إلى أن أيام الحرب الباردة قد ولت منذ زمن بعيد.

وسيعقد بايدن وبوتين مفاوضات في جنيف في 16 يونيو، وأعلن الكرملين إنه يتوقع أن يناقش الطرفان العلاقات الثنائية، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إنها في أدنى مستوياتها منذ سنوات، بالإضافة إلى الأمن الاستراتيجي.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من توقع انفراج خلال القمة المقبلة.

وقال البيت الأبيض بدوره إنه يتوقع أن يجري الزعيمان محادثات بشأن أوكرانيا، ومعاهدة ستارت الجديدة، وإيران، وبيلاروسيا.

ووعد بايدن نفسه بالتشدد مع بوتين والضغط على الرئيس الروسي بشأن قضايا حقوق الإنسان وكذلك الهجمات الإلكترونية الأخيرة على الشركات الأمريكية، والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين يريد تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا من خلال التفاهم المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.