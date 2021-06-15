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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

5 ميزات في هاتف موتورولا
5 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أطلقت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، منذ أيام قليلة، هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Moto G Stylus 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب بالإضافة إلى الأداء القوي الذي يتمتع به المعالج.  

وبحسب ما ذكره موقع Gadgets Now التقني، فإن هاتف Moto G Stylus 5G يتمتع بعدد من الميزات منها :  

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1- الشاشة ذات الجودة العالية 

Motorola Moto G Stylus (2021) review: the best budget stylus phone - The Verge

يأتي هاتف موتورولا الرائد Moto G Stylus 5G ذو القلم الإلكتروني Moto G Stylus 5G، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تحتوي نوتش على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية. 


2- قلم إلكتروني ذكي 

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G بقلم إلكتروني ذكي ويمكنك استخدام القلم ذكي المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة.

 

3- المعالج ذو الأداء القوي 

ويدعم هاتف Moto G Stylus شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.


4- كاميرا فائقة الدقة 

Moto G Stylus 5G to Arrive Exclusively in the US: Snapdragon 480 5G Chipset, Larger Battery Support to Come As Well - VNExplorer


وجاء هاتف موتورولا Moto G Stylus، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائق العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في الجهة الأمامية، توجد كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

 

5- بطارية بسعة كبيرة 

ويتمتع هاتف Moto G Stylus، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويضم الجهاز منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.    

 

6- السعر المناسب 

ويتوفرهاتف Moto G Stylus للبيع بشكل رسمي بدءا من اليوم 14 يونيو ، بسعر حوالي 399 دولار أمريكي أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري. 

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