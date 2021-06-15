بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أطلقت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، منذ أيام قليلة، هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Moto G Stylus 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب بالإضافة إلى الأداء القوي الذي يتمتع به المعالج.

وبحسب ما ذكره موقع Gadgets Now التقني، فإن هاتف Moto G Stylus 5G يتمتع بعدد من الميزات منها :



1- الشاشة ذات الجودة العالية

يأتي هاتف موتورولا الرائد Moto G Stylus 5G ذو القلم الإلكتروني Moto G Stylus 5G، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تحتوي نوتش على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.



2- قلم إلكتروني ذكي

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G بقلم إلكتروني ذكي ويمكنك استخدام القلم ذكي المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة.

3- المعالج ذو الأداء القوي

ويدعم هاتف Moto G Stylus شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.



4- كاميرا فائقة الدقة



وجاء هاتف موتورولا Moto G Stylus، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائق العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في الجهة الأمامية، توجد كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

5- بطارية بسعة كبيرة

ويتمتع هاتف Moto G Stylus، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويضم الجهاز منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

6- السعر المناسب

ويتوفرهاتف Moto G Stylus للبيع بشكل رسمي بدءا من اليوم 14 يونيو ، بسعر حوالي 399 دولار أمريكي أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري.