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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وفد متدربي البرنامج الرئاسي

الجيزاوى يستقبل وفد
الجيزاوى يستقبل وفد متدربي البرنامج الرئاسي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ووفدًا من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة.


وأكد الجيزاوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية في شتى المجالات بما يخدم أهالي المحافظة.
بدوره قال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أن الجامعة تمثل بيت الخبرة للمحافظة وداعم لها في كافة القطاعات وعلى رأسها تنمية المجتمع.


من ناحية أخرى قام وفد متدربي البرنامج الرئاسي بتفقد إنشاءات الجامعة الجديدة بكفر سعد والعبور وشملت الجولة تفقد الإنشاءات الجديدة بكلية التربية الرياضية والملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ومركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية الجديدة ، بالإضافة الى تفقد الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة بالعبور وكذلك الإنشاءات الخاصة بجامعة بنها الأهلية.


من ناحية أخرى هنأت جامعة بنها في بيان لها اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه الرئاسة.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها وثقلها على المستويين الإقليمي والدولي.


وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية لم تشهدها مصر من قبل.
وأضاف الجيزاوي، أن القيادة السياسية والدولة المصرية واجهت العديد من التحديات الصعبة منذ عام 2014 وعلى مدار 7 سنوات تغيرت مكانة مصر فى كافة المجالات وشهدت طفرة غير مسبوقة فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين.


كما أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.


وشملت القرارات تعيين الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية ، وتعيين الدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه.


كما أصدر الجيزاوى قرارا بقيام الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.

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