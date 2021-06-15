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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة عيد الأضحى

الأستاذة شيرين شوقى
الأستاذة شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها

وافق الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.


وقالت شيرين شوقى أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين المتواجدين على رأس العمل بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والمهن الطبية والموسميين والمنتدبين من جهات خارج الجامعة.


وأضافت أن المكافأة سوف يُجرى تدبيرها من الموارد الذاتية  فى إطار حرص الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.


من ناحية أخرى استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ووفدًا من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شيرين شوقي أمين عام الجامعة.


وأكد الجيزاوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية في شتى المجالات بما يخدم أهالي المحافظة.
 

زقال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أن الجامعة تمثل بيت الخبرة للمحافظة وداعم لها في كافة القطاعات وعلى رأسها تنمية المجتمع.
وخلال الزيارة قام وفد متدربي البرنامج الرئاسي بتفقد إنشاءات الجامعة الجديدة بكفر سعد والعبور وشملت الجولة تفقد الإنشاءات الجديدة بكلية التربية الرياضية والملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ومركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية الجديدة ، بالإضافة الى تفقد الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة بالعبور وكذلك الإنشاءات الخاصة بجامعة بنها الأهلية.


من ناحية أخرى هنأت جامعة بنها في بيان لها اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه الرئاسة.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها وثقلها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية لم تشهدها مصر من قبل.
وأضاف الجيزاوي، أن القيادة السياسية والدولة المصرية واجهت العديد من التحديات الصعبة منذ عام 2014 وعلى مدار 7 سنوات تغيرت مكانة مصر فى كافة المجالات وشهدت طفرة غير مسبوقة فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين.


وأصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.


وشملت القرارات تعيين الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية ، وتعيين الدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه.


و أصدر الجيزاوى قرارا بقيام الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية جامعة بنها عيد الأضحى القليوبية

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