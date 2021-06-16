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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الابراج الاربعاء 6/16 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج عبير فؤادعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

حظك اليوم .. وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 /6 /2021


 

  :برج الحمل

 

 ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا وانتبه من أعداء متخفيين ويجب التركيز على حماية أموالك وتحسين أوضاعك المالية.
 


برج الثور:

 

اليوم مناسب للتفاوض وقد يجلب لك ذلك أخبارا سعيدة ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.
 

برج الجوزاء:

القمر في برجك يعمل لصالحك واليوم تقرب مع  من تحب بلا تردد فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا.

 

برج السرطان:


عليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك واعمل في صمت وتجنب الزهو.

برج الاسد:


يمنحك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء وسيكون لديك خيال خصب وحماس وستكون متفهما أكثر مع من حولك بشكل رائع.

 

برج العذراء:


ليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلا وحاول أن تكون واقعيا

 

برج الجدى

 

 الحياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.

برج الدلو:

 اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية وفينوس في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

برج الحوت:  

 

خطط  لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي  ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.
 

حظك حظك لهذا اليوم كيف سيكون حظك لهذا اليوم ليوم لأربعاء 16 يونيو ليوم لأربعاء 16 يونيو 2021

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