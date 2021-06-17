الفطر الأخضر والأسود والأصفر والأبيض .. اعرف الفرق بينها وأهم الأعراض

أثار خبر ظهور حالات مصابة بمرض الفطر الأخضر حالة من الرعب خاصة أنه أصاب بعض متعافي فيروس كورونا المستجد وجاء ذلك تزامنا مع تفشي أمراض فطرية أخرى وهي الفطر الأسود والأبيض والأصفر.



مما جعل الجميع يرغب فى معرفة أعراض الفطر الأخضر وما يميزه عن الفطر الأسود والأبيض والأصفر.



ولا يمكن حسم الإصابة بأى نوع من الفطريات الأربعة من خلال الأعراض فقط لأن معظمها تتداخل مع أعراض أمراض أخرى ويجب إجراء الفحوصات الطبية المناسبة للتأكد من الإصابة بالمرض، ويجب أن يتم كل هذا بشكل سريع حتى لا تتطور الحالة ويصاب المريض ببعض المضاعفات.

وعرض الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أهم المعلومات التى يجب علينا معرفتها عن الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر، وهى:



الفطر الأخضر



تشخيص حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى الفطر الأخضر " داء الرشاشيات" بعد التعافي من كورونا، وقد يتسبب فى معاناة الإنسان من الحساسية ، وعدوى في أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين.



أعراض الفطر الأخضر:



صفير عند التنفس

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

السعال

الإرهاق

حمى في حالات نادرة

انخفاض القدرة على الشم

سيلان الأنف

صداع الرأس

فقدان الوزن

سعال يصاحبه خروج دم فى الحالات الشديدة



المضاعفات :



النزيف: قد يحدث نزيفًا حادًّا في الرئتين ومميتًا في بعض الأحيان.

الانتشار: انتقال العدوى لأجزاء أخرى من الجسم بالأخص الدماغ والقلب والكلى والعين، وينتشر بسرعة وقد يتسبب فى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

الفطر الأسود



ينتقل المرض للانسان بسبب ملامسة الفطريات في البيئة المحيطة إذا تم استنشاقها وقد يصيب الرئتين أو الجيوب الأنفية ويمكن أن يتطور الفطر الأسود على الجلد خاصة إذا كانت به بعض الإصابات، كما يمكن أن تنتشر خلال مجرى الدم وتصل لأعضاء أخرى مثل الدماغ والطحال والقلب.



أعراض الإصابة بالفطر الأسود:



الحمى

الصداع

تورم الوجه من جانب واحد

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

آلام في البطن

غثيان

قيء

ونزيف في الجهاز الهضمي

تدلي الجفون

الرؤية المزدوجة وعدم وضوحها

ألم في العين

إسقاط العين

صعوبة في حركة العين

ضعف في الرؤية

فقدان البصر أو العمى التام

احتقان الأنف ويتميز بأنه يتسبب فى تجلط الأوعية الدموية وموت الأنسجة

الفطر الأبيض



يتواجد الفطر الأبيض فى الطبقات السطحيه للأغشيه المخاطية فى بطانة الفم، و المريء، والجهاز التناسلي، والأمعاء وتسبب الموت فى بعض الحالات .

الفطر الأبيض أكثر شيوعًا بين المصابون بـ ضعف المناعة وسوء التغذية وأمراض الكبد، وداء السكري بالإضافة لمن اخطئوا فى استخدام بعض الأدوية مثل الإكثار من استخدام المضادات الحيوية واسعة المدى، والكورتيزون العشوائي، والأدوية المثبطة للمناعة ، ومن يرتدون الملابس الضيقة والدخنين بالإضاف إلى المسنين.

أعراض الفطر الأبيض:



بقع بيضاء

احمرار

ألم في الفم والحلق

التعب والإرهاق

ألم المفاصل

التهاب الجهاز التناسلي

التهاب المسالك البولية المتكرر

مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء

التهابات الجيوب الأنفية المزمنة



الفطر الأصفر :



أخطر ما فى هذا النوع أن ظهور الأعراض يعنى أن الفطر قد انتشر فى الجسم وهى حالة خطيرة وتتطلب تدخل فورى من طبيب لديه الخبرة فى علاج هذا النوع من الأمراض.



ويمكن تقليل مخاطر الإصابة بـ داء الفطر الأصفر من خلال تقوية المناعة وعدم تناول أدوية دون استشارة الطبيب والاهتمام بالنظافة وعدم التعرض للغبار

أعراض الفطريات الصفراء:



فقدان للشهية شديد

التعب والإرهاق

اضطراب الهضم

تسرب القيح

إبطاء التئام الجروح

فقدان الوزن بدرجة كبيرة

ضعف التمثيل الغذائي

يؤثرعلى العين فى بعض الحالات

الخمول



واختتم " بدران " قائلا " المناعة القوية مفتاح الوقاية من أخطر الأمراض وجميع الفطريات لذا لابد من الاهتمام بزيادة قوتها من خلال اتباع العادات الصحية والتغذية السليمة والابتعاد عن كل ما يضعف المناعة كالتدخين".