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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"محلية النواب" تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات إسكان بورسعيد بجولة ميدانية .. صور

صدى البلد

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جوالتها التفقدية لأقصى الحقائق خلال الفترة المسائية بمحافظة بورسعيد، 
وأجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه أعضاء الإدارة المحلية لمجلس النواب ، جولة ميدانية بمشروعات الإسكان ببورسعيد ، لمتابعة تطورات العمل و تقديم الدعم اللازم، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاءت الجولة فى إطار زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، لمحافظة بورسعيد ، للوقوف على مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات ببورسعيد.

وشملت جولة المحافظ ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، المرور على الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة ببورفؤاد ، والإسكان الاجتماعى بالحى الإماراتى ، وأبراج الحاسب الآلى والإسكان التعاونى بشارع الأمين، حيث استمعوا لكافة التفاصيل الخاصة بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حاليا.

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد كانت لها نصيب كبير من مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية ، ويتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى ببورفؤاد ومشروع " 9000 وحدة " والإسكان التعاونى لتسليم الشباب الوحدات السكنية  لهم تماشيا مع التنمية المقامة ببورسعيد .

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس احمد السجيني اليوم الاربعاء، ضمن جولاتهم  الميدانية، سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (قرية المرجان سابقا).

واستعرض محافظ بورسعيد، وأعضاء اللجنة معدلات التنفيذ الجارية بالفندق، مؤكدا على الطفرة التي شهدها القطاع السياحي ببورسعيد، مضيفا ان المشروع سوف يكون احد الصروح السياحية المتميزة الذي يتمتع بموقع متميز.

محافظ بورسعيد لـ محلية النواب: لا يوجد عندنا توكتوك ولو شوفته هجري وراه

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد حاليا حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية، والتي تتم بالتوازي مع مختلف القطاعات الأخرى تحقيقا للتنمية الشاملة، حيث شهد المجال السياحي ببورسعيد أعمال تطوير شملت رفع كفاءة المنتجعات والقرى السياحية وإقامة مولات وأماكن ترفيهية جاذبة للزائرين من داخل بورسعيد وخارجها، وذلك بعد أن تم التوسع غربا بمشروعين عملاقين على شاطئ المنطقة ومشروعات مماثلة داخل المدينة منها تطوير الكناري لتصبح قرية بالما وتضاهي كبري القري السياحية ويتم إدارتها من خلال كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة، وكذلك مشروع داون تاون وجراند اوتيل.

استقبل محافظ بورسعيد وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح اليوم ، وتم عقد اجتماع موسع لاستعراض المشروعات القومية و التنموية بالمحافظة ، أعقبه جولات متفرقة لعدد من المشروعات على أرض الواقع.
 

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