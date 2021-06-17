شكري: مصر تساهم بأكثر من 3000 رجل وامرأة ضمن قوات حفظ السلام

احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي لحفظ السلام

قال سامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، إن اليوم هو فرصة هامة لإعادة التأكيد على إيمان مصر الراسخ بالأهداف والمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أسس الاستقرار والسلام حول العالم .

وأضاف " شكري " خلال مؤتمر صحفي بشأن احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي لحفظ السلام ، أن قد برهنت مصر دوماً على ذلك من خلال كونها من أوائل الدول المشاركة في قوات حفظ السلام ، مشيراً إلى أنه منذ مشاركتها الأولى مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام ، في الكونغو عام 1960 ، ساهمت مصر على مدار 6 عقود بأكثر من 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة في 38 بعثة حفظ سلام أُممية ، في مختلف مناطق النزاعات في أفريقيا ، وآسيا ، وأمريكا اللاتينية وأوروبا .

وتابع وزير الخارجية المصري ، أن مصر عملت على الحفاظ على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بـ أفواج ، حيث تساهم مصر في الوقت الراهن بأكثر من 3 آلاف من السيدات والرجال المصريين ، الذين يؤدون واجباتهم تحت راية الأمم المتحدة ، لاستعادة الاستقرار ، وبناء السلام في بعض مناطق النزاعات الأكثر صعوبة .

وأشار " شكري " ، إلى أن هذا الالتزام بدعم منظومة حفظ السلام من الأمم المتحدة ، ينبع من اقتراع مصر الراسخ بالمبادئ والأهداف التي تأسست عليها المنظمة ، ومن إيمان مصر العظيم بدورها في دعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم .

وأكمل ، أن مصر تعمل على دعم السلام في القارة الأفريقية على وجه الخصوص ، بما يستجيب لتطلعات شعوبها نحو قارة خالية من النزاعات ، وتنعم بالأمن والاستقرار والرخاء .