إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بـ أسيوط

أصيب 6 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط /سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 3829 ي ع أ على جانب طريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي امام قرية العقال القبلي.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " حسن. ا. ع"، " علاء. ا. ع"، " عصمت. ع. م"، " إخلاص. ع. أ"، " مروة. أ. ق"، وشخص آخر مجهول الهوية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي سياق، آخر اندلع حريق في منزلين وحوشين ماشية بقرية الاقادمة بمركز أبوتيج اسفر عن نفوق 13 رأس ماشية واحتراق أثاث منزل.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية الاقادمة.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بحوش منزل ملك " احمد. ع. م " أسفر عن نفوق ٥ رؤوس ماشية و ٣ رؤوس ماعز، و حوش منزل ملك " محمد. م. أ" أسفر عن نفوق ٥ رؤوس أغنام، ومنزل " حسن. م. ع".

أسفر عن احتراق بعض اثاثات المنزل، وسطح منزل ملك " عثمان. ف. م" لم يسفر عن خسائر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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