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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاءات مكثفة لوزير الصحة اللبناني لبحث الأوضاع الطبية في البلاد

لبنان
لبنان

التقي وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان الذي أوضح أن البحث تناول مشاريع التعاون مع الوزارة ولا سيما حملة تشجيع اللاجئين الفلسطينيين على التسجيل على المنصة الرسمية للقاح.

والتقى الوزير حسن السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام الذي أشار إلى أن اللقاء تناول التحديات الصحية المطروحة في ظل الجائحة، مهنئا لبنان كما تونس على تمكنهما من احتوائها، لافتا إلى ضرورة الإستمرار في مواجهتها من خلال تكثيف التعاون على المستوى الدولي وتعزيز التضامن بين الدول”.

وقال أن البحث مع الوزير الدكتور حسن تناول كذلك تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية والإستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأدوية، مشيرا إلى أن تونس بلغت في هذا المجال مستوى متقدما من التطور.

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وقد تم الاتفاق على متابعة البحث للإتفاق على مشاريع مشتركة.

كما استقبل وزير الصحة العامة اللبناني ايضا النائب اللبناني وائل أبو فاعور حيث بحث معه في الأوضاع العامة ولا سيما الجهود المبذولة لمواجهة احتكار وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر  أبو فاعور في تصريح أن اللقاء كان فرصة للإشادة مجدداً بجهود الوزير حسن في موضوع كورونا، وتأكيد الدعم والتأييد لعمليات الدهم التي نفذها أخيرا لمستودعات التجار والمحتكرين والمستوردين الذين وجدوا في الضائقة المعيشية والإقتصادية والأزمة الصحية سانحة لهم لممارسة المزيد من الجشع.

وقال  أبلغني الوزير حسن أن المستلزمات الطبية التي كشف عليها مدعومة من قبل الدولة وتم منعها عن المواطن ما يشكل فضيحة كبرى.

وتمنى أبو فاعور على الوزير حسن إنجاز المزيد في هذا المجال، مضيفا أن تجربته المتواضعة في وزارة الصحة العامة أظهرت له أن البعض وليس الكل، في القطاع الصحي لا يسير إلا بعصا القانون الغليظة وعصا المحاسبة الأغلظ”.

وختم متمنيًا للوزير حسن التوفيق في عمله لأن صحة المواطن لا تحتمل الجشع والعهر الذي يمارسه بعض المحتكرين.

وزير الصحة لبنان وزير الصحة اللبناني حكومة تصريف الأعمال أونروا

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