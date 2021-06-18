أخبار التعليم| نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر هذا الرابط .. واستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو مبنى الامتحانات في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها لمتابعة عملية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق تعوق الطلاب عن آداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التى تشمل قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم .

وجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لربط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بسوق العمل والإنتاج في عدة مجالات تشمل: الاستراتيجية القومية للتوظيف، الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية، استراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات، أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا.

قال الدكتور وليد السروجى، إنه في ظل سعي الجامعة إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الاصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة .

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق مستشفيات جامعة الزقازيق يرافقه الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور هانى بكر مدير مستشفى الجراحة، ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية .

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن النتيجة حتى الآن في مرحلة الرصد والتصحيح ، وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعددادية ما زالت مستمرة وأنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الإعدادية ببنها، لافتا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الأيام القادمة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، قبل ساعات من انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، حددت خلالها المسئولين المسموح لهم بحق دخول مقرات لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية من غير أعضاء لجنة سير الامتحان.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال رقم الهاتف اليوم الجمعة من خلال الضغط هنا .

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020-2021 بمحافظة القاهرة علي التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا.

تقدم إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من المنح للطلاب والأستاذة وراغبي الدراسة في الخارج بعدد من الدول حيث جاءت ضمن خذه الدول هي دولة أندونيسيا الاي فاحت المنح بجامعتين بها.