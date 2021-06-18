أخبار التعليم| نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر هذا الرابط .. واستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة
تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو مبنى الامتحانات في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها لمتابعة عملية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق تعوق الطلاب عن آداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التى تشمل قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم .
رئيس جامعة القاهرة يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمركز التعليم المدمج
وجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.
خلال 7سنوات.. تنفيذ عدة استراتيجيات لربط التعليم العالي والبحث العلمي بسوق العمل
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لربط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بسوق العمل والإنتاج في عدة مجالات تشمل: الاستراتيجية القومية للتوظيف، الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية، استراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات، أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا.
جامعة حلوان: بدء تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بدر الجامعي
قال الدكتور وليد السروجى، إنه في ظل سعي الجامعة إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الاصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.
جامعة حلوان : نعمل على افتتاح اقسام جديدة بالمستشفى الجامعى
وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة .
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مستشفيات الجامعة وقسم زراعة الكبد والكلى
تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق مستشفيات جامعة الزقازيق يرافقه الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور هانى بكر مدير مستشفى الجراحة، ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية .
تعليم القليوبية: اعتماد نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل
أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن النتيجة حتى الآن في مرحلة الرصد والتصحيح ، وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعددادية ما زالت مستمرة وأنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الإعدادية ببنها، لافتا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الأيام القادمة.
تعليمات عاجلة من التعليم لـ المديريات قبل ساعات من انطلاق امتحانات الدبلومات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، قبل ساعات من انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، حددت خلالها المسئولين المسموح لهم بحق دخول مقرات لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية من غير أعضاء لجنة سير الامتحان.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي
ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال رقم الهاتف اليوم الجمعة من خلال الضغط هنا .
ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020-2021 بمحافظة القاهرة علي التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا.
التعليم العالي تقدم فرصا للدراسة في إندونيسيا.. عبر هذا الرابط
تقدم إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من المنح للطلاب والأستاذة وراغبي الدراسة في الخارج بعدد من الدول حيث جاءت ضمن خذه الدول هي دولة أندونيسيا الاي فاحت المنح بجامعتين بها.