انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

قالت وسائل إعلام إيرانية إن العاصمة طهران احتلت المركز الأول من بين المدن الأقل نسبة في المشاركة بالانتخابات التي جرت أمس الجمعة لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وسجلت العاصمة طهران، التي فيها 6 ملايين و 600 ألف ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات، نسبة مشاركة وصلت مليون و584 ألف، أي بنسبة 24 بالمائة.

ومنذ قليل، أفادت قناة "العربية"، بأن النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تشير إلى تقدم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وقالت "العربية" إن قرابة 7 ملايين اقترعوا لصالح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من يونيو، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

وأصبح رئيسي عضوًا في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حاليا منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إبراهيم رئيسي بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخزانة الأميكيية أسماء تسعة مسؤولين إيرانيين إلى قائمة العقوبات، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، بسبب ملفات إعدامات 1988 الجماعية، وقتل المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر 2019.