لبنان.. تسجيل 104 اصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد حيث وصل إجمالى أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى 543371 حالة.

فيروس كورونا المستجد

كما اعنلت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري آخر المستجدات السياسية في لبنان مع الممثّل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور لبنان حاليا على رأس وفد، يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.

وكان بوريل قد التقى - في وقت سابق اليوم - مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث دعا القادة السياسيين في لبنان إلى تحمل مسئولياتهم وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فوراً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة اللبنانية من بينها فرض عقوبات مستهدفة، مشددا على أن الاتحاد يأمل ألا يكون "مضطرا" للقيام بذلك.

وأكد بوريل أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية والعواقب على الشعب كبيرة جداً، معربا عن دعمه للشعب اللبناني، معبرا عن بالغ قلق الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.