في عيد ميلاد فاروق فلوكس.. تخرج من كلية الهندسة وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين
يحل اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، عيد ميلاد الفنان الكبير فاروق فلوكس، ويرصد “صدى البلد” من خلال السطور التالية بعض المعلومات عن حياته وتاريخه:
1- ولد فاروق فلوكس في محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م.
2- تخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محبا للتمثيل لذلك انضم الى فرقة الفنانين المتحدين.
3- قدم فاروق فلوكس العديد من المسلسلات منهم مملكة يوسف المغربي، لما تامر ساب شوقية، ليالي الحلمية، ولاد السيدة، إمبراطورية مين، الدخول في الممنوع، الأب الروحي.
4- شارك في عدة أفلام منها الديكتاتور، صايع بحر، خالتي فرنسا، الراقصة وسياسي.
5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها عيطة عامل زيطة، الواد سيد الشغال، سيدتي الجميلة، خيل الحكومة.
6- أنبت موهبة أخرى ورثت منه الجانب الفني، وهو ابنه الفنان أحمد فلوكس.