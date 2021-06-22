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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم وقصة الحريق الذى كان سيتسبب في وفاتها هي وابنها

هيدي كرم وابنها
هيدي كرم وابنها

على مدار ساعات متواصلة، تصدر اسم الفنانة هيدي كرم مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب فيديو لها مع ابنها، أثار جدلاً واسعاً، عرضها للانتقادات والهجوم الشرس من رواد مواقع التواصل، بعد أن ظهرت هيدي في الفيديو الذي نشرته على حسابها على أنستجرام، وابنها يحملها على ظهره وهو يمارس الرياضة .

 

 

ولم يكن هذا الموقف مع ابنها الذي شهد جدلا ، ولكن كشفت هيدي من قبل أنها كانت ستفقد حياتها هي وابنها بسبب حريقة .

 

هيدي كرم تسترجع ذكريات صعبة:

 

استعادت الفنانة المصرية هيدي كرم، ذكريات أصعب لحظات عاشتها في حياتها، وكادت ان تفقد حياتها هي ونجلها بسببها.

 

هيدي كرم، قالت خلال استضافتها في برنامج «عقارب الساعة»، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «إن حريق كبير نشب في العقار الذي كانت تقطن به، وبالتحديد كان في شقة أسفل العقار، وتسببت ألسنة النيران والدخان في منع سكان الشقق العليا من النزول».

 

 

 

 

وأضافت: «أن أكثر ما كان يثير رعبها هو ابنها الوحيد نديم، والذي خشيت أن يتسبب الحريق في إصابته، ووصفت هذه اللحظات بأنها الأصعب في حياتها».

 

 

 

كما تحدثت خلال الحلقة عن قصة زواجها من والد نجلها مؤكدة أنها عاشت معه قصة حب كبيرة وكانت وقتها في سن الثامنة عشر، ووصفت حبها بأنه حب مراهقة، كما أكدت أن مشروع الانفصال هو بمثابة خسارة مشروع العمر.

 

 

هجوم على هيدي كرم

 

ثواني معدودة جعلت ابن هيدي كرم ووالدته الفنانة حديث الساعة، وهو ما ردت عليه هيدي بشكل قوي وبكلمات جريئة، حيث نشرت بعدها فيديو أخر ردت فيه على كل الانتقادات الواسعة التي قابلتها بسبب الفيديو، وقالت للمنتقدين :" الجهل والمرض والعيب في دماغكم انتم" . 

 

لم تتردد هيدي كرم لحظة واحدة في الدفاع عن نفسها وعن ابنها، خاصة وأن الانتقادات وصلت لوصفها بأنها " عائلة شاذة" ، وهو ما زاد الجدل أكثر وأكثر، فلم تنتظر هيدي كرم كثيراً ونشرت فيديو لتلقن منتقديها درساً بسبب الأفكار التي تحدثوا عنها حينما شاهدوا ابنها يحملها فوق ظهره .

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الناس دي مريضة.. الفنانة هيدي كرم ترد على مهاجمي فيديو مع ابنها

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هيدي كرم ترد على منتقديها:

 

وبعد ساعات، عادت مرة أخرى هيدي كرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، وقالت دفاعاً عن نفسها وعن عائلتها :" ابني طول عمره رياضي ومهتم بالكورة والجيم"، متابعة: "بعد الجيم طلب يسجل فيديو بيلعب فيه ضغط كـ تكملة للتدريب وأنا وافقت".

 

وتابعت هيدي كرم :" أنا كنت فرحانه بيه وبالتطور اللي حصل معاه وقررت اشارك في الفيديو".. متابعة:" أنا نشرت الفيديو بكل تلقائية وحب .. أنا تفاجأت بكمية الكومنتات السلبية وقررت ممسحش الكومنتات دي وقررت أرد عليهم"، مضيفة: "الكومنتات غريبة ومعظمها بيتكلم عن الشذوذ".

 

وأوضحت: "أنا مش ندمانة على الفيديو ولازم نشوف الناس المريضة دي ونحاول نعالجهم".. مضيفة :عيب يا جماعة إحنا أنضف من كدا ولازم نفوق".

 

هيدي كرم و ابنها

 

هيدي كرم ذات الوجه الجميل والعينان الزرقاون والجسد الممشوق والروح الفكاهية، تحمل في داخلها أم حنونة أهدرت الكثير من سنوات عمرها بعيداً عن الوسط الفني لأجل تربية ابنها وإتمام مهامها كأم مسئولة ، وانقطعت سنوات طويلة عن الدراما والسينما حتى عادت مؤخراً بشكل ملحوظ بعد أن كبر ابنها وطلب منها أن تعود للشاشة . 

 

في لقاء إعلامي لـ هيدي كرم مع الإعلامية منى الشاذلي في 2016، روت هيدي كرم بعض تفاصيل علاقتها بابنها، حيث أكدت أنها كانت تخشى من ترك طفلها وهو يحتاج لرعاية أمه، وتستمر في مسيرتها الفنية، بل اختارت أن تظل بجانب ابنها حتى أصبح مسؤلاً عن نفسه ، وهو بنفسه الذي طلب منها أن تعود لعملها وتقدم أعمال درامية جديدة ، وهو ما فعلته هيدي كرم بالفعل خلال السنوات الأخيرة .

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