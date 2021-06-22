ميسي يحتفل بفوز منتخب الأرجنتين على باراجواي في كوبا أمريكا

احتفل ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين بالفوز على منتخب باراجواي في إطار منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ونشر ميسي صور له من اللقاء وعلق قائلا " انتصار آخر مهم للاستمرار في النمو، فخور لأنني قادر على ارتداء الأزرق والأبيض ".



وحقق منتخب الأرجنتين الفوز، على منافسه، باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف الأرجنتين بعد تمريرة ساحرة من انخيل دي ماريا ليضعها جوميز من فوق حارس المرمي في الشباك معلنا تقدم لا ألبيسيلستي.



تشكيل منتخب الأرجنتين



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - بيتزيلا - تاجليافيكو

الوسط: جيدو رودريجيز - باريديس - دي ماريا

الهجوم: جوميز - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو

وبهذه النتيجة يحتل منتخب الارجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بينما جاء باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط