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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عملات زمان

نص فرنك.. حكاية عملة معدنية قيمتها 2.5 مليم عمرها 88 عاما

نص فرنك مصري
نص فرنك مصري

شهد عام 1933 صدور عملة فضية جديدة في مصر سميت “نص فرنك”، وكان حينها الفرنك الفرنسي يعادل 5 مليمات مصرية، وحينما سكت تلك العملة المعدنية “نص فرنك” كانت قيمتها كما هو مدون عليه مليمان ونصف، وكانت عملة نص فرنك تلك ذات قيمة عالية جدا حينها.

وفيما يلي يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أبرز المعلومات عن عملة نص فرنك المعدنية التي صدرت بحسب الباحثين خلال حكم الأسرة العلوية، والتي انتهى التعامل بها برحيلهم.

نص فرنك مصري 

عملة فضية  

يقول الباحثون إن عملة الـ نص فرنك عملة مصنوعة من الفضة، وذلك في بداية دخولها مصر خلال مستهل حكم الأسرة العلوية، وكان لها باع وصيت كبير داخل وخارج مصر، حيث كانت قيمته في ذلك الوقت ما يقرب من قرشين، فضلا عن كونها أيضا لم تستمر كثيرا، فكانت نهاية عهد الملك فاروق هو نهاية استمرار التعامل المادي بالعملة.

عملة فرنسية 

وأشار الباحثون إلى أن عملة الـ نص فرنك، هي في الأساس عملة فرنسية، مشتقة من العملة الفرنسية المعروفة – الفرنك الفرنسي – ودخلت مصر خلال عهد الأسرة العلوية، وتمت تسميتها باسم – نص فرنك – لأن الفرنك الفرنسي كانت قيمته المالية حوالي 4 قروش حينها، والعملة المصرية كانت تساوي قرشين فأطلق عليها نص فرنك.

الأسرة العلوية 

يذكر أن الأسرة العلوية هي سلالة مصرية ذات أصول ألبانية بعيدة أسسها محمد علي باشا من الباشوات والخديويات من نواب السلطان؛ حكمت في مصر تحت السلطة الاسمية للعثمانيين ما بين 1805 – 1914، ثم تحت الحماية البريطانية ما بين 1914 – 1922، وبعد استقلال مصر في 28 فبراير 1922، إلى أن أطيح بحكمها عام 1952 إثر ثورة يوليو بقيادة محمد نجيب.

تاريخ العملات المصرية 

وبحسب وزارة المالية ومركز المعلومات فأن التطور التاريخي للعملة المصرية، جاءت على النحو التالي:

السحتوت 

عملة قديمة جدا قيمتها ربع مليم "أي أن الجنيه يساوي 4000 سحتوت وكان يكتب عليه عبارة (من ربع عشر القرش) وكان هذا الاسم مقتبس من سوريا وفلسطين.

السحتوت 

المليم 

تم إطلاق هذا المسمي نسبة إلى الكلمة الفرنسية Millieme، بمعنى (جزء من ألف)، وكان الجنيه المصري يحتوي على ألف مليم، وأول مليم مصري تم سكه كان في عهد السلطان حسين كامل، سنة (1917ميلادية).

المليم 

النكلة 

كانت تساوي في قيمتها مليمان “أي 8 سحتوت” وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الكلمة الانجليزية nickel ومعناها النيكل الإنجليزى- (الربع قرش)، وكانت تساوي مليمان ونصف المليم تساوى 10 سحتوت.

النكلة 

التعريفة 

كانت تساوي خمسة مليمات وتأتي من الكلمة الإنجليزية tariff ومعناها الأجرة، حيث كانت أجرة موحدة لركوب الأتوبيس لأي مكان في مصر.

التعريفة 

الصاغ 

فهو أصله تركي، ومعناه (سليم) فكان يطلق على القرش السليم قرش صاغ.

الصاغ 

النص فرنك 

هو القطعة المعدنية الفضية التي تساوي قيمتها قرشين، لأن الفرنك الفرنسي كانت قيمته تساوي 4 قروش.

النص فرنك 

الشلن 

هو في الأصل عملة إنجليزية، فالريال المصري كان (20 قرشا) وكان يساوى (4 شلنات) إنجليزى shilling، وكانت تساوي قيمته "5 قروش مصري تساوى شلن انجليزى".

الشلن 

بريزة  

توازي عشرة قروش، وسميت بهذا الاسم حين طلب الوالي محمد سعيد باشا (1854-1863م) من "المسيو براناي" في باريس عام 1862 صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن مات الوالي سعيد باشا قبل وصول العملة لمصر، وتولى الحكم الخديوي إسماعيل عام (1863- 1879) الذي رفض استخدامها تقربا للسلطان العثماني عبد العزيز حيث أنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها "البريزة" نسبة إلى أنها ضربت في باريس.

بريزة  

الريال 

أطلق هذا الاسم قديما منذ ايام الأساطيل الإسبانية التي كانت تأتي حاملة الريال الإسبانى للدول العربية، ومعنى كلمة ريال (ملكى) وأطلقه المصريون على القطعة الفضة "20 قرشا".

الريال 

الجنيه 

كلمة ليست عربية وإنما هي إنجليزية لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أربعمائة عام مضت وهي Guinea، وينطق جِني بالجيم المصرية، ومع أن الجنيه الإنجليزي كان غير مستخدم عند إصدار الجنيه المصري، إلا أنه كان مساويا له تقريباً من حيث الوزن، وأول سكة للجنيه كانت في عهد محمد على باشا.

الجنيه 


 

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