رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

خلال شهرين..

توقع الطيار عمرو أبو العينين رئيس القابضة لمصر للطيران ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، في مطار القاهرة الدولي، بحضور الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أن تصل نسبة الإشغال على رحلات مصر للطيران إلى 70% خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل، في التعافي للقطاع وظهور اللقاحات.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مصر للطيران ، أن الشركة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على متن الطائرة، ويتم التعقيم بشكل كامل ودوري حفاظا على سلامة المسافرين.

وكان كشف الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أن نسبة الإشغال على رحلات مصر للطيران تجاوز 30% خلال مايو الماضي، إلى 50% خلال الفترة الحالية بنهاية يونيو، في ظل تعافي قطاع الطيران من تداعيات فيروس كورونا الجديد.