صندوق تحيا مصر يوضح تفاصيل قوافل نور حياة لعلاج ضعف الإبصار

تحيا مصر

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي بإسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة واحدة من المبادرات الرئاسية المهمة جدا والتى اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينها، مشيرا إلى أن هذا كان مسايرة للإتجاه العالمى لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.



وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن صندوق تحيا مصر ينفذ قوافل ميدانية سواء فى المدارس الإبتدائية أو فى مراكز الشباب لتكون نقطة إلتقاء لتجميع عدد المواطنين يتراوح أعدادهم من 300 إلى 500 مواطن فى اليوم من قرى مختلفة، بالإضافة إلى توفير وسائل إنتقال من وإلى مراكز الشباب التى تعد فى قافلة متنقلة.



وتابع أن تواصل المبادرة يكون من خلال منظمات المجتمع المدنى والجمعيات القاعدية، حيث أنه يتم التواصل مع الصندوق سواء من الخط الساخن 15118 أو من خلال صفحة صندوق تحيا مصر عبر الفيسبوك، وكان هناك الكثير من الحالات التى طلبت بالقيام بالكشف وتم إجراء عمليات المياه البيضاء.



وأشار إلى أنه يتم التواصل مع عدد كبير جدا من مديريات الصحة، لافتا إلى أن سر نجاح المبادررة هو التنسيق بين الصندوق ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، كما أن جميع الخدمات بها مجانية.

وفى نفس السياق، كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة "نور حياة"، مؤكدا أنها تساير الخطة العالمية فيما يتعلق بمواجهة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح مختار، أن المبادرة خدمت أكثر من مليون و200 ألف مواطن، وأكثر من 100 ألف شخص تسلم العلاج الخاص به مجانا.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن أكثر من 100 ألف طالب تم عمل نظارة طبية لهم، فضلا على أنهم أجروا 25 ألف عملية مياه بيضاء.

وفي السياق نفسه أشار محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، الي أن المبادرة توقفت 7 شهور بسبب فيروس كورونا ولكن تم استئنافها.

3 إعفاءات ضمنها صندوق تحيا مصر لرفع أعبائها عليه حتى يستطيع أن يقوم بأعماله على أكمل وجه، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ويستعرض “صدى البلد” هذه الإعفاءات فيما يلى:

إعفاءات صندوق تحيا مصر

- إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.



