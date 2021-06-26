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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة اليابانية تُبقي على تقييمها لوضع الاقتصاد في يونيو

اليابان
اليابان

لم تغير الحكومة اليابانية تقييمها الخاص بأداء الاقتصاد خلال شهر يونيو الجاري .

و جاء في تقرير الحكومة حول أداء الاقتصاد في شهر يونيو ان اقتصاد اليابان يُظهر ضعفاً "إضافياً" في بعض المكونات برغم استمراره في "الانتعاش"، بينما الوضع لا يزال صعباً بسبب وباء كورونا، وهي نفس عبارات الشهر السابق الذي خفضت فيه الحكومة تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، على خلفية ضعف الاستهلاك الشخصي وسط تحديات وباء كورونا.

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وأشار التقرير الحكومي إن الاستهلاك الخاص يظهر مزيداً من الضعف في الآونة الأخيرة، خاصة في الإنفاق على الخدمات، مع الحفاظ على تقييمها للقطاع دون تغيير. كما أبقت الحكومة على وجهة نظرها بشأن الصادرات، قائلة إنها "تواصل الزيادة بشكل معتدل". كما أبقت على تقييمها دون تغيير بشأن الاستثمار التجاري والإنتاج الصناعي والتوظيف وأرباح الشركات وأسعار المستهلكين.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، توقعت الحكومة أن يظهر الاقتصاد الياباني إشارات انتعاش مدعومة بآثار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، فيما دعت إلى الانتباه إلى "حركة العدوى" وتأثير تقلبات الأسواق المالية.

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