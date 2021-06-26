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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 26 يونيو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم، الخميس24 يونيو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور


أسعار الأسماك في سوق العبور.. سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها وسمك البلطي الأسوانى من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

 

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وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

 

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، كابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

 

أسعار الجمبرى فى سوق العبور

 

الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 460 جنيها.

الجمبرى 1 ما بين 300 إلى 350 جنيها.

الجمبرى 2 ما بين 200 إلى 280 جنيها.

الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 إلى 165 جنيها.

الجمبرى 3 ما بين 90 إلى 150 جنيها.

اسعار الاسماك والجمبري سوق العبور البلطى الاسماك الماكريل

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