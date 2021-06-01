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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021

أسماك
أسماك

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 1 يونيو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

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أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور


أسعار الأسماك فى سوق العبور.. سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها وسمك البلطى أسوانى من 17 إلى 37 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و110 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.

 


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، كابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

أسعار الجمبرى فى سوق العبور

الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 460 جنيها.

الجمبرى 1 ما بين 300 الى 350 جنيها.

الجمبرى 2 مابين 200 الى 280 جنيها.

الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.

الجمبرى 3 مابين 90 الى 150جنيها.
 

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