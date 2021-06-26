إيطاليا تدرس حظر تشغيل سيارات الديزل والبنزين في 2040

أعلنت الحكومة الإيطالية ، عن قرار جديد يتم دراسته الان بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بـ محركات ديزل سولار أو بنزين ، والذى سيصبح بذلك قرار نهاية حقبة هذه الفئة من السيارات وبداية حقبة السيارات صاحبة الطاقة النظيفة .

تصريحات حول قرارات إيطاليا

وجاءت وكالة بلومبرج في تقرير له تؤكد ان الحكومة الإيطالية ، وضعت شركات صناعة السيارات جزءاً من الخطة الحكومية لها للوصول إلى هدف انهاء حقبة السيارات التي تعمل بمحركات ديزل سولار أو بنزين .

وأضافت وكالة بلومبرج ان الحكومة الإيطالية ستقوم بوضع خطة برامج تحفيز كبيرة لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

واكد تقرير وكالة بلومبرج انه من المنتظر أن يتم تطبيق قرار حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل سولار أو بنزين ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.

وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.

والجدير بالذكر ان مبيعات السيارات في إيطاليا قد ارتفعت بشكل كبير جدا ، حيث قفزت مبيعات السيارات في شهر مارس الماضي وسجلت ارتفاعا في المبيعات بنسبة 497% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عندما تراجعت المبيعات بنسبة 85% مع إغلاق البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا .