بيان عاجل من حركة فتح بشأن وفاة الناشط نزار بنات

أصدرت حركة فتح الفلسطينية، بيانا بشأن وفاة الناشط نزار بنات وتداعياتها في الشارع الفلسطيني، مؤكدة أنها تتابع الحادثة عن كثق، وتقدمت بالتعازي لعائلته.

وذكرت حركة فتح أنها تدعم قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات لتقف على كل حيثيات الحادث، وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت فتح رفض محاولات "بعض الأطراف المأجورة والتي تلطخت أيديها بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة لاستغلال هذه الحادثة بهدف اثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

ودعت حركة فتح لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات الى إعلان نتائج التحقيق وإرجاع الحق لأصحابه لتفويت الفرصة على صناع الفتن وتحصين البيت الفلسطيني الداخلي، وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز قدرتنا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتبعية.

وقالت الحركة الفلسطينية إنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة.

وتوفي الناشط والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، الأسبوع الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية خلال اقتحام منزله.