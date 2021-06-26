عاجل
‏الصحة المغربية: حصول 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا طارق الملا : تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية نهاية 2023.. ونواب: مشروع ميدور يعظم الإنتاج المحلي ومزود بأحدث التقنيات.. وصناعة البتروكيماويات تلقي اهتماماً كبيراً.. والتصدير هدف أعلى منشود برلماني: مناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير إصدار جوازات سفر المصريين بالخارج ..غدا لأول مرة.. آثار جامعة عين شمس تفتح باب التسجيل المبدئي للدراسات العليا قبضن بالدولار.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام: «شغل دعارة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة فتح بشأن وفاة الناشط نزار بنات

بيان من حركة فتح
بيان من حركة فتح بشأن وفاة الناشط نزار بنات

أصدرت حركة فتح الفلسطينية، بيانا بشأن وفاة الناشط  نزار بنات وتداعياتها في الشارع الفلسطيني، مؤكدة أنها تتابع الحادثة عن كثق، وتقدمت بالتعازي لعائلته.

وذكرت حركة فتح أنها تدعم قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات لتقف على كل حيثيات الحادث، وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت فتح رفض محاولات "بعض الأطراف المأجورة والتي تلطخت أيديها بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة لاستغلال هذه الحادثة بهدف اثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي

القدس خط أحمر .. حركة فتح تتعهد بالتصدي لمسيرة الأعلام

ودعت حركة فتح لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات الى إعلان نتائج التحقيق وإرجاع الحق لأصحابه لتفويت الفرصة على صناع الفتن وتحصين البيت الفلسطيني الداخلي، وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز قدرتنا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتبعية.

وقالت الحركة الفلسطينية إنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة.

وتوفي الناشط والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، الأسبوع الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية خلال اقتحام منزله.

نزار بنات حركة فتح فتح فلسطين السلطة الفلسطينية

موضوعات متعلقة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين: نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس انتهاك للقانون الدولي

القدس خط أحمر .. حركة فتح تتعهد بالتصدي لمسيرة الأعلام

ترشيحاتنا

مشاهير تحت رحمة الكيف .. عالم من الشهرة والأضواء أطفأته جرعات زائدة

مواصفات وأسعار شيري اريزو 5 موديل 2021 في مصر| صور

مسألة حياة أو موت.. هل تحصل أفريقيا على حصة عادلة من لقاح كورونا

عن 48 عامًا.. وفاة موسيقي شهير بعد أيام من تلقيه لقاح أسترازينيكا

تعليق أحمد موسى على هدف علي معلول وطرد لاعب الترجي

قبضن بالدولار.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام: «شغل دعارة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

علي معلول يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في الترجي من ركلة جزاء

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

بعد قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يوجه رسالة للفنان هاني شاكر

السودان: الملء الأحادي لـ سد النهضة تهديد لأمننا

بعد عملية جراحية.. تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

رئيس جامعة طنطا يكشف تطورات واقعة فتاة الفستان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

فيديو

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

كنت بخدع الناس .. اعترافات صادمة من نائب قضية الآثار

تانى مرة.. قرار صارم بـ منع حمو بيكا من الغناء

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ