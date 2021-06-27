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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

تأخر الحمل
تأخر الحمل

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى"، أن السمنة المفرطة وزيادة الوزن تتسبب في تكيسات علي المبايض، والتي تتسبب بدورها في تأخر الحمل والإنجاب، وهناك الكثير من السيدات التي تشكو من عدم قدرتها علي الحمل والإنجاب بسبب السمنة وزيادة الوزن.


وقال الدكتور محمد الفولى إن وصول الإنسان لمرحلة السمنة المفرطة يؤثر بشكل كبير علي قدرته علي خسارة الوزن مره اخري بشكل طبيعي مع خلال برامج الدايب، ما يدفعهم للجوء لحلول سريعة من خلال جراحات السمنة المفرطة وخاصة عملية تكميم المعدة، والتدخل الجراحي يستلزم في حال صعوبة خسارة الوزن بالدايت وأنظمة التخسيس المعتادة.

 

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وأضاف الدكتور محمد الفولى أن عمليات جراحة السمنة ومنها عملية تكميم المعدة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وقد تم تطوير عدد من العمليات الجراحية لوصول المرضي للوزن المثالي، ووصل العلم لعلاقة السمنة بتأخر الحمل وإيجاد حلول لبعض الحالات فور التخلص من الوزن الزائد.


وأوضح الدكتور محمد الفولى أن عمليات جراحة السمنة ومنها عمليات تكميم المعدة استطاعت إثبات علاقة السمنة بتأخر الحمل والإنجاب حيث ساهمت عمليات التكميم والسمنة بشكل عام في إنقاذ من مرضى السمنة ومساعدتهن على الحمل والإنجاب بعد خسارة الوزن الزائد.


وأشار الدكتور محمد الفولى، أن حجم المعدة يصغر بشكل كبير، ما يساهم في توصيل إحساس أسرع بالشبع ما بعد عملية التكميم والتي يشعر بها المريض بشكل سريع ما بعد عملية تكميم المعدة، كما أن العملية آمنة للغاية ومجربه علي مدي سنوات طويلة، ولم يظهر لها  أي عيوب أو أثار جانبية.

السمنة تأخر الحمل جراحات السمنة المفرطة تكميم المعدة الوزن الزائد

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طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

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