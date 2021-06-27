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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في الـ 10 من عمرها

صدى البلد

شعرت عائلة كاملة بالصدمة بعد أن علموا بخبر حمل طفلتهم، فقد أصبحت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أصغر أم في بريطانيا بعد أن أنجبت طفلتها في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث حملت الطفلة بينما كانت في سن العاشرة فقط. 

 

تتمتع الأم وطفلتها التي تمت ولادتها بعد أكثر من 30 أسبوعًا من الحمل، بصحة جيدة ويتم الاعتناء بهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

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صدمت أسرة الأم البالغة من العمر 11 عامًا، فلم يكن لدى عائلتها أي فكرة عن حملها، حتى أن الخدمات الاجتماعية ورؤساء المجالس يحققون في الأمر.


ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأسرة:" إنها الآن محاطة بمساعدة الخبراء، والذي يطمئنا جميعًا هو أنها والطفل بخير"، فيما قالت الطبيبة كارول كوبر لصحيفة The Sun: "هذه هي أصغر أم سمعت عنها طوال تاريخي المهني''.

 

كما أوضحت الطبيبة أن متوسط ​​عمر الفتاة التي تبدأ في البلوغ هو 11 عامًا، ومن الطبيعي أن يكون في أي وقت من 8 إلى 14 عامًا، وأضافت الطبيبة" كوبر" أن الوزن له تأثير على العديد من الهرمونات، ولأن الأطفال أثقل مما كانوا عليه من قبل ، فإن سن البلوغ يحدث الآن في وقت مبكر.

 

أمهات في سن مبكرة

قبل أن تنجب الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا، كانت أصغر أم في بريطانيا هي "تريسا ميدلتون"، التي كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط عندما أنجبت طفلًا في عام 2006.

 

كانت "ميدلتون" وهي الآن في منتصف العشرينات من عمرها، حملت بعد أن اغتصبها شقيقها، وتم نقل طفلها إلى الرعاية الاجتماعية ، وسجن شقيقها.

 

قالت الدكتورة كوبر إن حوالي واحدة من كل 2500 ولادة تحدث لشخص لم تكن تعرف أنها حامل، أو أخفى ذلك عن أسرته وأصدقائه.

 

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في عام 2014، وُلد طفل لأم تبلغ من العمر 12 عامًا وأب يبلغ من العمر 13 عامًا، وهو أقل عمر للوالدين في بريطانيا.

 

في عام 2017، تم الإبلاغ عن أن فتاة أخرى تبلغ من العمر 11 عامًا أنجبت، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بريطانيا ديلي ميل أصغر أم سن العاشرة

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أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في الـ 10 من عمرها

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