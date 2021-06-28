قلق وبكاء شعب كوريا الشمالية على زعيمهم كيم جونج أون .. ما القصة؟

من فترة قليلة مضت ظهر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أمام الجميع وقد خسر العديد من الكيلوجرامات من وزنه، ليبدو أنحف عن عادته، ولكن هذا جعل شعب كوريا الشمالية يشعر بالقلق وكما دخل العديد في نوبات بكاء حول صحة زعيمهم بسبب خسارة الوزن الكبيرة التي تكبدها كيم جونج أون.



بث تلفزيون "بيونج يانج" الذي تديره الدولة مؤخرًا مقابلات مع السكان الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن صحة كيم جونج أون الذي بات نحيف المظهر وسط تكهنات أخيرة بفقدان وزنه الهائل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال مواطن كوري شمالي خلال مقابلة مع التلفزيون المركزي الكوري :"شعر الناس بالحزن وهناك من بدأ في البكاء الشديد لرؤية الزعيم كيم جونج أون أنحف"، كما أكد مواطن أخر: "الجميع ذرفوا الدموع ودخلوا في نوبات بكاء ".

جاءت التقارير بعد تحليل ساعة يد "كيم جونج اون والتي يبدو أن الساعة مربوطة بإحكام أكثر من المعتاد لتخفي شيء ما أسفلها، وكان ذلك خلال جلسة المكتب السياسي للحزب الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر ، مما أثار قلق الشعب بشأن مظهره الهزيل .

وأوضحت وزارة الصحة الكورية الشمالية أنها تراقب صحة كيم ولكن ليس لديها ما تقوله عن أي علامات غير عادية فيما يتعلق بفقدان الوزن.

كما لم يُشاهد زعيم البلاد علنًا منذ ما يقرب من شهر حيث بدأ الشعب في التكهن.هناك أيضًا اهتمام شديد بصحة كيم جونج أون منذ العام الماضي إثر الشائعات التي انتشرت بوفاته واختفائه في تلك الفترة ثم الأنباء التي تداولت عن مرضه وعلاجه.