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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من دمشق على الغارات الأمريكية في سوريا والعراق

أول تعليق من دمشق
أول تعليق من دمشق على الغارات الأمريكية في سوريا والعراق

أدانت سوريا ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على المناطق الحدودية في سوريا والعراق، معتبرة أنه انتهاك فاضح لحرمة أراضي الدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن سوريا "تجدد مطالبتها الإدارة الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين فورا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة تعرض المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي "لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة الماضية" وذكرت أن القصف تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الاثنين، استهداف مواقع لميليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان بأن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وشدد البنتاجون على أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت تستخدمها عدة مجموعات، بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 من عناصر الحشد الشعبي العراقي المدعوم من إيران.

ويأتي الهجوم الأمريكي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز" إن إحدى المنشآت المستهدفة استخدمت لإطلاق الطائرات المسيرة واستعادتها.

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