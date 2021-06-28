التحالف الدولي يجدد تمسكه بهزيمة داعش لاستقرار سوريا والعراق

جدد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش تمسكه بهزيمة التنظيم الإرهابي، مما يؤكد الالتزام بتحقيق الاستقرار للمناطق المحررة في سوريا والعراق، وتعزيز التعاون في إطار مجموعات العمل المواضيعية.



وقال التحالف - في بيان اليوم الاثنين - إنه تلبية لطلب إيطاليا، سيتم تخصيص مجال واسع لبحث التهديد الذي تشكله التنظيمات التابعة لداعش في مناطق أخرى، لا سيما في منطقة الساحل وفي مختلف أرجاء إفريقيا، وهي ظاهرة نمت في الحجم والخطر في السنوات الأخيرة، والتي تشكل مخاطر جسيمة على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط أيضًا. ​​



من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه سيتم في اجتماع اليوم التركيز على مكافحة الإرهاب، لوقف الهجمات الإرهابية والهجرة غير النظامية.



وترأس وزيرا خارجية إيطاليا وأمريكا أنتوني بلينكين، اليوم، في روما وللمرة الأولى، ​الجلسة

الوزارية المتكاملة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، بمشاركة 83 عضوا.