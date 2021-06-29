دور الـ16 يورو 2020| إقصاء البرتغال وفرنسا.. وإيطاليا تعبر بشق الأنفس

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”؛ بعد مباراة صعبة أمام منافسه كرواتيا، حيث حقق الماتادور الفوز بنتيجة 5-3 .



أهداف إسبانيا ضد كرواتيا

منتخب كرواتيا افتتح التسجيل عن طريق الحارس الإسباني يوناي سيمون في الدقيقة ١٩ بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة ٣٨، سجل بابلو سارابيا هدف التعادل لـ منتخب إسبانيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، أحرز سيزار أزبيلكويتا الهدف الثاني في الدقيقة 57 لـ منتخب إسبانيا بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيران توريس.

وفي الدقيقة 76 أحرز فيران توريس الهدف الثالث لـ منتخب إسبانيا .

وفي الدقيقة 85 ، سجل أورسيتش الهدف الثاني لكرواتيا، أعقبه بازاليتش بالهدف الثالث في الدقيقة 92 ، لينتهي اللقاء بالتعادل ويتجهان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الرابع لـ منتخب إسبانيا في الدقيقة ١٠٠بعد تلقيه تمريرة رائعة من أولمو.

وفي الدقيقة 103 ، أكد أويزربال انتصار منتخب إسبانيا بتسجيله الهدف الخامس، ليعبر ببلاده لدور ربع النهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 .

خروج منتخب فرنسا



نجح منتخب سويسرا في إقصاء منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة اهداف لكل فريق .

واستطاع سيفيروفيتش تسجيل هدف التقدم لـ سويسرا في الدقيقة 15 بضربة رأسية رائعة فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

حصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرض زوبير للعركلة من قبل بافارد، ليتولى رودريجيز تنفيذها لكن لوريس تصدى لها ببراعة.

كريم بنزيما عادل أولًا النتيجة لـ منتخب فرنسا في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي، ليستلم الكرة ببراعة ويسقطها من فوق حارس مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 58، أحرز بنزيما الهدف الثاني من متابعة رأسية لتسديدة زميله جريزمان، ليتقدم منتخب فرنسا بهدفين لهدف.

هدف منتخب فرنسا الثالث جاء في الدقيقة 75 عن طريق بول بوجبا بتسديدة رائعة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس سويسرا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 81، سجلت سويسرا الهدف الثاني طريق سيفيروفيتش بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها مبابو من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 85، سجل جرانوفيتش هدفًا لـ سويسرا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90، راوغ جرانوفيتش وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك فرنسا، ليعادل النتيجة في الوقت القاتل، ويأخذها للأشواط الإضافية.

الوقت الإضافي

وفي الشوط الإضافي الأول، كاد بنجامين بافارد أن يسجل هدف رابع لفرنسا في الدقيقة 95، لكن يان سومير حارس مرمى سويسرا تصدى لتسديدته ببراعة.

منتخب فرنسا استحوذ على الكرة بشكل عام في الوقت الإضافي، وكاد مبابي أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 111، عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوجبا، لينفرد بمرمى سويسرا، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.

وفي الدقيقة 119، سدد أولفييه جيرو كرة رأسية رائعة لكن سومير تصدى لتسديدته ببراعة.

بعد ذلك صمد دفاع منتخب سويسرا، لينتهي الوقت الإضافي بشوطيه، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف للمنتخبين.

ضربات الترجيح



جافرونوفيتش افتتح ضربات الترجيح لسويسرا بالتسجيل في شباك لوريس، ثم نفذ بول بوجبا ركلة ترجيحية لفرنسا بنجاح.

وفي ثاني الركلات، سجل شار بنجاح لسويسرا، كما سجل أولفييه جيرو لفرنسا.

ثالث الركلات، سجل أكانجي لسويسرا، فيما سجل ماركوس تورام لفرنسا.

وفي رابع ركلة، سجل فارجاس لسويسرا، فيما أحرز كيمبمبي لفرنسا.

وفي خامس ركلة، سجل محمدي هدفًا لسويسرا، أضاع كيليان مبابي لفرنسا.

إقصاء البرتغال



حقق منتخب بلجيكا الفوز علي منافسه البرتغال بنتيجة هدف دون رد سجله ثورجان هازارد

مفاجأة التشيك وإقصاء هولندا



مفاجأة دور ال8 غير المتوقعة حينما نجح منتخب التشيك في تحقيق الفوز علي هولندا بنتيجة هدفين دون رد .

عبور إيطاليا بشق الأنفس

عبر منتخب إيطاليا دور ال16 بصعوبة بعد الفوز علي النمسا بنتيجة هدفين مقابل هدف

في الدقيقة 65، سجل ماركو أرناتوفيتش هدفًا للنمسا، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.



في الشوط الإضافي الأول، سجل فيديريكو كييزا هدف التقدم للطليان في الدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من زميله سبينازولا، ليقوم بمرواغة دفاعات النمسا وتسديد الكرة بقوة في الشباك.

هدف إيطاليا الثاني جاء عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة 105 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء النمسا.

وفي الشوط الإضافي الثاني، قلص ساسا كالادزيتش الفارق للنمسا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 112 بضربة رأسية، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الطليان من التأهل للدور المقبل.

الدانمارك تضرب ويلز برباعية نظيفة

وصل منتخب الدانمارك الي دور ربع نهائي بطولة كأس أمم اوروبا بالفوز علي ويلز بنتيجة اربعة اهداف نظيفة .

سجل لـ منتخب الدانمارك كاسبر دوليبرج "هدفين" ، جواكيم مايهلي ، مارتن برايثوايت .

ويتبقي فقط مباراتين في دور الـ 16 حيث يلعب اليوم منتخب إنجلترا أمام منافسه ألمانيا في تمام الساعة السادسة مساء ويواجه منتخب السويد نظيرة أوكرانيا في تمام الساعة التاسعة مساء .



مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020

سويسرا - إسبانيا .. الجمعة 2 يوليو .. 6 مساء .

بلجيكا - إيطاليا .. الجمعة 2 يوليو .. 9 مساء.

التشيك- الدانمارك .. السبت 3 يوليو .. 6 مساء.

الفائز من انجلترا وألمانيا ضد الفائز من السويد وأوكرانيا .. السبت 3 يوليو ..9 مساء .