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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مقترح إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بالخانكة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع عدد من أساتذة المركز القومي للبحوث لدراسة إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، بهدف تجميع ورش البلاستيك المقامة بمدينة الخصوص بمنطقة العكرشة، وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي بالدعم الفني وتمويل يقدر بحوالي ٧٠ مليون جنيه، مع الوضع فى الاعتبار تقنين وتوفيق أوضاع أصحابها والمنقولين إليها.
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وقال المحافظ ان ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المناطق الصناعية بها لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي وتحويل هذه الورش إلى مركز صناعي متطور صديق للبيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من ورش إعادة تدوير البلاستيك ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تحرص على تطوير وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها وتوفير جميع التسهيلات للمستثمرين طالما يتوافر عنصر الجدية.


من جانبه أكد الهجان أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى إطار قانوني للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن لتوفيق أوضاع أصحاب ما يزيد عن 250 ورشة مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك ودعمهم من خلال التسهيل في إجراءات إصدار التراخيص وتطوير ورشهم بما يتوافق مع أحدث الأساليب التكنولوجية وتذليل أي عقبات تقف أمامهم.
من ناحية اخري أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفير 215 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة  ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في محافظة القليوبية.
وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية إنه قد تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات الراغبين فى التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق فى وظائفهم المختلفة بهدف تنمية مهارتهم ورفع قدراتهم فى العمل في محافظة القليوبية .


وأكدت أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة حيث تم توفير فرص العمل عمل فى 14 شركة، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1300 جنيها، حتى 6000 جنيه.
وتابعت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها في محافظة القليوبية .


وأضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات  الأربعاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.


 

القليوبية الخانكة مصنع بلاستيك محافظة القليوبية مجمع صناعي

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