أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

تتعرض البلاد لموجة حرارة شديدة، تجعل المواطنين يلجأون لاستخدام التكييف أوقاتا طويلة، مما يتسبب في ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها من اليوم.

وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند استخدام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل وبالتالي فاتورة كهرباء مخفضة، وهى كالآتي:





1- تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن.



2- عدم تشغيل التكييف على درجة أقل من 24.



3- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.





4- التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.



5- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من اليوم هى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).