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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير بإصابات كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 27 ألفا و989 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و22 حالة وفاة بسبب كورونا.

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26 ألف حالة.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات منذ يناير الماضي

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الإصابات تتزايد.. كورونا يهاجم بريطانيا مجددا

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن سلطات بلاده لن تتسامح مع المعتدين على كبير المسئولين الطبيين في البلاد كريس ويتي.

وقال جونسون، في تصريح اليوم تعقيبا على الاعتداء على البروفيسور ويتي وسط لندن: "لا يجب أن يواجه موظفونا العموميون المجتهدون لهذا النوع من الترهيب في شوارعنا".

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل" إن كريس هو موظف حكومي ملتزم، كان يقوم بدوره في التصدي لفيروس كورونا على المستوى الوطني، ولديه شهرة واسعة، ويجب أن نوفر له الحماية".

وكان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة للمتظاهرين للإغلاق في بريطانيا، توقفت أمام منزل البروفيسور ويتي وقاموا بسب كبير علماء الأوبئة في بريطانيا من خلال مكبرات الصوت وتعرض بعضهم له.

كورونا اصابات كورونا بريطانيا أزمة كوفيد -19 بوريس جونسون

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