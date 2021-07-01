الأميران وليام و هاري يزيحان الستار عن تمثال لوالدتهما في "عيد ميلادها الستين"

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الستار عن تمثال لأمهما ديانا، أميرة ويلز، في ما كان سيصبح عيد ميلادها الستين.



وينتصب التمثال، الذي جرى إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن جاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنجتون، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) مساء اليوم /الخميس/.



وقال الأميران وليام و هاري وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".



وكان الأمير هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، قد وصل إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل هذا الحدث.



ويعد هذا الحدث هو الظهور الأول لـ وليام و هاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل الماضي.