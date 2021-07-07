إنريكي : إنييستا لم يقدم ما قدمه بيدري في اليورو

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على ما قدمه بيدري خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" قبل أن يودع الفريق المسابقة على يد إيطاليا في نصف النهائي.

وقال إنريكي في تصريحات بعد المباراة: "هل شاهدتم ما قدمه فتى يبلغ من العمر 18 عامًا ويدعى بيدري أمام إيطاليا؟".

وأضاف: "أندريس إنييستا نفسه لم يقدم ما قدمه بيدري في اليورو، ما قدمه بيدري لم أشاهده من لاعب يبلغ من العمر 18 عاما في اليورو أو كأس العالم أو الأولمبياد".

وأنهى إنريكي إشادته بموهبة برشلونة قائلا: "لم أشاهد هذا المستوى أبدا، شيء من الجنون، يجب الاعتناء بهذا الشاب".

نتيجة مباراة إسبانيا وإيطاليا

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

وحرص لاعبو منتخب إيطاليا على الهتاف لسبينازولا الذي غادر المنتخب متأثراً بالإصابة في وتر أكيلس.