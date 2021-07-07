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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع تتوجه إلى داكار لتترأس ‏البعثة التجارية المصرية للسنغال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غادرت القاهرة صباح اليوم –الأربعاء- السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة السنغالية داكار لترأس أعمال البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال وذلك في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الافريقية .

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في دولة السنغال ، كما ستفتتح الوزيرة فعاليات منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا بدولة السنغال بالإضافة إلى ترأس ‏فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك .

ومن ناحية أخرى واصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا أعمالها لليوم الثالث حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك في قطاعات مواد البناء والانشاءات والأدوية والصناعات الكيميائية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية .

كما قام الوفد المصري المشارك ببعثة الكاميرون بعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية شملت وزيري الصحة و الأشغال العامة وذلك بحضور السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى ، حيث تم التأكيد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى مع دولة الكاميرون بما يحقق مصلحة شعبا البلدين.

ومن ناحية أخرى واصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا أعمالها لليوم الثالث حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات مواد البناء والانشاءات والأدوية والصناعات الكيميائية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية .

التجارة الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة التمثيل التجارى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

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