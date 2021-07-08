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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص بمليون ريال ..5 سيارات رياضية في السعودية موديلات 2021 | صور

الأرخص بمليون ريال..5
الأرخص بمليون ريال..5 سيارات رياضية في السعودية موديلات 2021

يضم السوق السعودي العديد من الطرازات الرياضية التي تقدم السرعة و القوة في آن واحد، بالإضافة للجمال والفخامة المطلقة، وكذلك مثلما يرتفع سقف الخامة يقابله حاجز السعر الباهظ نسبياً مقابل هذه الباقة.

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري سعر و مواصفات 5 سيارات رياضية في السعودية موديلات 2021 تبدا من مليون ريال سعودي.


1 ـ بنتلى كونتيننتال GT

تأتى سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021 بمحرك W12، سعة 6000 سي سي ثنائي التيربو، بقوة 626 حصان، و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات.

تتمتع بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021 بالتصميمات الحصرية، بما في الشبكة الأمامية الجديدة ذات اللون الفضي والأسود “Double Diamond ” مع فتحات التهوية الأمامية المطابقة، ومصابيح الترحيب من مولينر، و مجموعة من عجلات مولينر مقاس 22 بوصة.


يبلغ سعر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021 فى السعودية مليون و 760 ألف ريال.

 

2 ـ استون مارتن رابيد اس

تتمتع سيارة استون مارتن رابيد اس موديل 2021 بمحرك V12 ، بسعة 5900 سي سي، بقوة 550 حصان، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، و تتسارع السيارة خلال 0.3 ثانية في الوصول من الصفر الى 100 كيلومتر بالساعة، وسرعتها القصوى تتجاوز 305 كيلومتر بالساعة.

زودت السيارة استون مارتن رابيد اس موديل 2021  بمصابيح أمامية LED، ومصابيح ضبابية، ومرايا كهربائية، ومخرجين للعادم، ناهيك عن الإطارات المعدنية المميزة بمقاس 22 بوصة، و شاشة عرض قياسها 10.25 بوصة، وهي مخصصة لنظام الترفيه والمعلومات الذي يدعم نظام آبل كار بلاي، بالإضافة لشاشة أخرى بنفس التقنية قياسها 12.3 بوصة.

تأتى سيارة استون مارتن رابيد اس موديل 2021 بنسخة واحدة، تحمل سعر مليون و 178 ألف ريال.

3 ـ فيرارى جى تى سي 4 لوسو

تمتلك سيارة فيرارى جى تى سي 4 لوسو موديل 2021 خيارين من المحركات، الأول منهما 3900 سي سي ، و الثاني سعته 6300 سي سي، تستطيع السيارة التسارع من 0 الى 100 فى خلال 2.5 ثانية، و تعمل بنظام الدفع الكلى للعجلات، تقترن ناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكي.


زودت سيارة فيرارى جى تى سي 4 لوسو موديل 2021 بزجاج أمامي منحنى بتصميم انسيابي يحسن من حركة الهواء، جاءت بشاشة معلومات خلف عجلة القيادة بمقاس 16 بوصة، أما من الخلف تأتى بمصابيح مربعة بتقنية LED، و مخرجين للعادم في منتصف الاكصدام.

أسعار فيرارى جى تى سي 4 لوسو موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى بسعر مليون و 265 ألف ريال. 
الفئة الثانية V12 بسعر مليون و 430 ألف ريال.

4 ـ لامبورجيني هوراكان


تعتمد سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2021 على محرك سعة 5200 سي سي، بقوة 610 حصان، و 580 نيوتن.متر من عزم الدوران، تسارع السيارة من 0 الى 100 كلم فى غضون 3 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 327 كلم/س.

يأتي التصميم الخارجي لسيارة  لامبورجيني هوراكان موديل 2021 بوجود صادمين أمامي وخلفي، وكذلك وجود مشتت هواء جديد مما جعلها تحصل على قدر كبير واضافي من الديناميكية الهوائية، كما أنها مزوده بفتحات تهوية على شكل حرف ط Y بالإضافة إلى فتحات تهويه جانبيه، كما إنها تحتوي على كسوه جلديه وتطريزات رياضيه ولمسات من الكربون فايبر.


أسعار لامبورجيني هوراكان موديل 2021 في السعودية:
الفئة الأولى LP 580-2 COUPE بسعر 935 ألف ريال.
الفئة الثانية LP 580-2 SPYDER بسعر مليون 56 ألف ريال.
الفئة الثالثة EVO COUPE بسعر مليون 320 ألف ريال.
الفئة الخامسة EVO SPYDER بسعر مليون 540 ألف ريال.

5 ـ بنتلى مولسانى

تتمتع سيارة بنتلى مولسانى موديل 2021 بمحرك ثمانى الأسطوانات، سعة 6800 سي سي  مزدوج التيربو، بقوة  512 حصان، و 1020 نيوتن متر، يقترن 8 ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتوافر سيارة بنتلى مولسانى موديل 2021 بأضواء ليد أمامية بالتصميم الدائري الكلاسيكي الذي يعبر عن فخامة مولسان المميزة، وشعار بنتلي المميز على مقدمة غطاء المحرك لإضافة لمسة الفخامة المميزة لسيارات بنتلي الفارهة.

 مع شبك أمامي كلاسيكي كبير باللون الأسود اللامع المميز، وأضواء الضباب السفلية بتصميم كلاسيكي أنيق ومميز، وغطاء المحرك بالخطوط الحادة المميزة ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق، وإطارات بنتلي المميزة قياس 21 بوصة.

أسعار بنتلى مولسانى موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى بسعر مليون و 925 ألف ريال. 
الفئة الثانية SPEED بسعر 2 مليون ريال.
الفئة الثالثة  EXTENDED WHEELBASE بسعر 2 مليون و 225 ألف ريال.

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