سوريا.. تعرف على نتيجة ابنة بشار الأسد في امتحانات الثانوية العامة

أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن بأن ابنة الرئيس السوري بشار الأسد الطالبة (زين الشام) نجحت بتفوق في امتحانات الثانوية العامة بالفرع العلمي بمجموع 238.2 من 240.

وكانت وزارة التربية السورية أصدرت نتائج الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2021.

وقال وزير التربية الدكتور دارم طباع : نسبة النجاح في الفرع العلمي 63.79 بالمئة وبالفرع الأدبي 52.14 بالمئة أما الثانوية الشرعية بلغت نسبة النجاح 60.16 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 48.20 بالمئة وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 41.65 بالمئة، فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 39.56 بالمئة.

وأضاف وزير التربية: حصل على العلامة التامة في الفرع العلمي 19 طالبا وطالبة من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس.