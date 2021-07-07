عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تعرف على نتيجة ابنة بشار الأسد في امتحانات الثانوية العامة

الطالبة زين الشام
الطالبة زين الشام

أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن بأن ابنة الرئيس السوري بشار الأسد  الطالبة (زين الشام) نجحت بتفوق في امتحانات الثانوية العامة  بالفرع العلمي بمجموع 238.2 من 240.

 

وكانت  وزارة التربية  السورية أصدرت نتائج الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2021.

 

وقال وزير التربية الدكتور دارم طباع : نسبة النجاح في الفرع العلمي 63.79 بالمئة وبالفرع الأدبي 52.14 بالمئة أما الثانوية الشرعية بلغت نسبة النجاح 60.16 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 48.20 بالمئة وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 41.65 بالمئة، فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 39.56 بالمئة.

txt

قصف متزامن.. مليشيات مسلحة تقصف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق

txt

سماع دوي انفجارات في أكبر قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بـ سوريا

وأضاف وزير التربية: حصل على العلامة التامة في الفرع العلمي 19 طالبا وطالبة من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس. 

الثانوية العامة بشار الأسد الرئيس السوري امتحانات الثانوية العامة ابنة بشار الاسد سوريا

موضوعات متعلقة

سوريا.. استهداف أكبر قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي

سوريا.. ماذا قال ممثل الفاتيكان عن الأوضاع الانسانية فى البلاد ؟

ترشيحاتنا

هيلين لورانس : يجب تكريس الجهود لحل المشاكل المتعلقة بالمرأة

أستاذ موارد مائية: لا صحة للمزاعم الإثيوبية بموافقة مصر على الملء الثاني

"كابوس ريناد".. مأساة ابنة رفض أبيها الاعتراف بها وتبنى أخرى.. فيديو

بعد انسحاب أمريكا.. طالبان ترتكب جرائم حرب في أفغانستان

مايا مرسى تترأس فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة

47 مليار دولار خسائر في 2021.. سيناريوهات وقف نزيف قطاع الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

أحمد موسى يعرض صورة مهمة بشأن سد النهضة.. ومسئول "جبتها من فين"

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ