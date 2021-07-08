الزمالك يتحدث عن العروض المقدمة للاعبيه والتجديد لـ بنشرقي

تحدث طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك عن العروض المقدمة للاعبين والتجديد لـ أشرف بنشرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعن عروض اللاعبين قال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "كل ما قيل عن رحيل أو انتقال اللاعبين لا أساس له من الصحة، ولا نستغرب قدوم عروض للاعبي الفريق وجميعهم لديهم استعداد للتجديد، نجدد للاعب تلو الآخر، جددنا لـ 3 لاعبين بشكل متتالي بمعدل لاعب كل 5 أيام حاليا راحة سلبية وأطمئن جمهور الزمالك أننا نسير بخطى ثابتة".

عرض الحزم السعودي لأوباما

وأكمل عن رد أوباما "شخصيا لا أعلم شيء عن عرض الحزم السعودي لأوباما ولم أر أي عرض مما يُثار عبر وسائل الإعلام".

وأتم عن تجديد بنشرقي "توصلنا لاتفاق مبدئي مع اللاعب وسنجلس مع اللاعب للحديث في التفاصيل وهناك كلام مبشر وعندما يعود من الإجازة سنجلس من جديد، عندما يوقع بشكل نهائي سنعلن".