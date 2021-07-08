خاص| قبيل عيد الأضحى.. الغرف التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم 5 جنيهات وانخفاض الدواجن

أعلن رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي أنه قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سجلت أسعار الأضاحي بالأسواق ارتفاعات طفيفة تتراوح من جنيهين إلى 5 جنيهات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية أن سعر كيلو اللحم القائم “الجاموسي” وصل إلى سعر 52 جنيها، والكيلو ”البقري” القائم بسعر 58 جنيها، وكيلو ”الخروف الضأن القائم” بسعر 70جنيها، فيما تم طرح كيلو ”الجملي الصغير” بسعر 50 جنيها قائم .

ولفت تقرير الغرف التجارية الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه عن حالة السوق، إلى استقرار أسعار اللحوم علي أساس سنوي وشهري خلال يونيو الماضي، حيث استقر سعر كيلو ”الكندوز البلدي” عند مستوى 130 جنيها، وسعر كيلو” البتلو” عند 140 جنيها.





كما استقر سعر كيلو ”الضأن بالعظام” عند 140 جنيها، وكيلو اللحم “الجملي” عند 110 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو اللحم ”البرازيلي” نحو 70 جنيها، وسعر كيلو ”الكبدة البرازيلي المجمدة” عند 45 جنيها.

بينما شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا على أساس شهري، ليتراجع سعر كيلو “الدجاج الحي الأبيض” مسجلا 30 جنيها مقارنة بنحو 31 جنيها عن الشهر الماضي، بينما ارتفع السعر على أساس سنوي مقارنة بـ 27 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي.

وشهدت أسعار كيلو “الدجاج الحي البلدي” نفس معدل تغير الانخفاض الشهري، ليسجل سعر الكيلو بنهاية يونيو الماضي 40 جنيها مقابل 41 جنيها عن الشهر الذي سبقه وارتفاع على أساس سنوي، حيث كان قد سجل 35 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما انخفض سعر كيلو "صدور الدجاج المخلية” مسجلا 65 جنيها مقارنة بـ 70 جنيها خلال الشهر الذي سبقه، وبارتفاع عن سعره خلال العام الماضي والذي سجل نحو 62 جنيها.