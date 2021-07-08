عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

درع عن إنجاز بيبو الرياضي|الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بـ الجزيرة

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة وفدا من جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق، عميد كلية التجارة، لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة على الإنجازات التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.


وقام الوفد بتقديم درع محمود الخطيب تقديراً لدوره الكبير في رفع اسم النادي الأهلي والرياضة المصرية في المحافل الخارجية.


وطلب وفد الجامعة، من رئيس النادي الأهلي الموافقة على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، بما يخدم قاعدة الشباب الكبيرة في بني سويف وبين طلاب الجامعة بشكل عام.


وفي ختام الزيارة، قام الخطيب بتقديم درع النادي وقميص الفريق الأول لكرة القدم إلى وفد الجامعة الذي ضم أيضًا، الدكتور معاذ الشاهد، المشرف العام على النشاط الطلابي بالكلية، وأبوالقاسم جابر، مسئول النشاط الرياضي، ومحمود سامح، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة.

 

محمود الخطيب أسامة سعيد عبد الصادق النادي الأهلي

ترشيحاتنا

5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.. إعرفها

مد أجل الحكم على طالب متهم بخطف وهتك عرض طفلة لجلسة 4 أغسطس

تدريب 800 شاب.. ننشر تفاصيل اتفاقية القوى العاملة والبابا تواضروس

8001.. رواية جديدة للكاتبة سالي الباز في معرض الكتاب

الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

بعد إعلان الطوارئ.. قرار عاجل جديد من اليابان بشأن أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

الإفتاء توضح حكم التسمية بـ ريماس وريتاج وتكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

هذه السورة تمنع الخلافات الزوجية.. اغتنموها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ