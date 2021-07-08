درع عن إنجاز بيبو الرياضي|الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بـ الجزيرة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة وفدا من جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق، عميد كلية التجارة، لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة على الإنجازات التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.



وقام الوفد بتقديم درع محمود الخطيب تقديراً لدوره الكبير في رفع اسم النادي الأهلي والرياضة المصرية في المحافل الخارجية.



وطلب وفد الجامعة، من رئيس النادي الأهلي الموافقة على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، بما يخدم قاعدة الشباب الكبيرة في بني سويف وبين طلاب الجامعة بشكل عام.



وفي ختام الزيارة، قام الخطيب بتقديم درع النادي وقميص الفريق الأول لكرة القدم إلى وفد الجامعة الذي ضم أيضًا، الدكتور معاذ الشاهد، المشرف العام على النشاط الطلابي بالكلية، وأبوالقاسم جابر، مسئول النشاط الرياضي، ومحمود سامح، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة.