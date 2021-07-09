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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء أول معهد فنى صحى بالداخلة في الوادي الجديد بتكلفة 1.8 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن انتظام العمل فى تنفيذ مشروع المعهد الفنى الصحى الجارى إنشاؤه بمركز الداخلة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقاً للمخطط الزمنى، لدخول الخدمة العام الدراسى القادم.

وقال المحافظ إن إنشاء  المعهد يشمل تخصصات "فنى معمل - مراقب صحى- فنى إحصاء" على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

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ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفا بأن المعهد سيعمل على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات. 

وأضاف محروس بأنه من المقرر دخول المعهد الخدمة العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن تلك التخصصات هى نواه للمعهد، وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من ابناء المحافظة.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن استكمال العمل فى تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق الوادى الجديد – أسيوط والذي يبلغ تكلفته 125 مليون جنيه. 

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20% من حجم الأعمال بمنطقة الكيلو 70 بطريق الخارجة – أسيوط، وذلك لتقليل خطورة المرور فى مرتفع النقب الحدودى بالطريق على أن يجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى بدأت حاليًا من خلال تسليم الموقع للشركات المنفذة.

وأكد الزملوط، أن المشروع يتضمن تنفيذ مسار بطول 10 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لهذه المسافة من منطقة الكيلو 60 وحتى الكيلو 70 غرب منطقة النقب، وتنفيذ الجسر الترابى للمسار الجديد، والبدء فى أعمال الطبقة الإسفلتية، حيث تستكمل باقى المسافة لتعديل كامل مسار النقب فى نهاية 2021.

 

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