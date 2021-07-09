هاشتاج "الزمالك نادى القرن" يتصدر ترند تويتر.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج " الزمالك نادى القرن " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر زجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

ويذكر ان قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما نشر بخصوص رفض العلامة التجارية لنادي الزمالك بشأن نادي القرن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لم تقبل أو ترفض طلب العلامة التجارية بشأن نادي القرن.



أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن رفض وزراة التموين تسجيل شعار نادي القرن للزمالك عارٍ تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.