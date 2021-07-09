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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطور كاميرا لقياس درجة حرارة الجسم في هواتف آيفون القادمة

آبل تطور كاميرا لقياس
آبل تطور كاميرا لقياس درجة حرارة الجسم في هواتف آيفون القادم

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعمل على تطوير تقنية في كاميرا هواتف آيفون القادمة ضمن براءة اختراع ، حيث ستكون الكاميرا قادرة على قياس درجة حرارة الجسم بشكل دقيق، وذلك في إطار خطة الشركة على إطلاق عدد من الميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين على الاهتمام بصحتهم. 

 

وبحسب موقع The Weekend Leader فإن براءة الاختراع التي تم الكشف عنها ستكون ضمن كاميرا هواتف آيفون في هواتف العام القادم 2022 أو عام 2023 ، وستساعد في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض من خلال قياس درجة حرارة الجسم، حيث ستكون مجدية في عدد من الحالات مثل  الحمى. 

 

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ومن المقرر أن تقوم آبل بربط خاصية قياس درجة الحرارة في هواتف آيفون بساعة Apple Watch التي تتميز أساسا بعدد من الميزات الصحية والطبية، منها قياس نسبة الأوكسجين في الدم، وكذلك معدل سرعة ضربات القلب. 

 

وفقا لموقع AppleInsider فإن تفشي فيروس كورونا،  كوفيد -19 ، كان من ضمن الأسباب التي دفعت شركة آبل لتضمين ميزة قياس درجات الحرارة في كاميرا هواتف آيفون القادمة، خاصة مع احتمالية استمرار تفشى الفيروس لفترة . 

 

وكانت آبل قد حذرت مرضى القلب وزارعى الدعامات إستشارة الطبيب قبل شراء عدد من الأجهزة التى ذكرتها شركة آبل وعلى رأسها أجهزة الشحن اللاسلكي   MagSafe التي صدرت لأول مرة مع هواتف iPhone 12 من أجل السلامة الصحية للمستخدمين.

 

وتستخدم آبل مع العديد من الشركات الآخرى مستشعرات مغناطيسية داخل أجهزتها لجعل موصلات الطاقة والعديد من الميزات داخل الأجهزة أكثر ملاءمة، مما قد تسبب بعض المشكلات الصحية دون علم المستخدمين، كما تعد شركة آبل أكبر مؤيدين تلك التقنية.

 

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