تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون.. لا تتصل بهذا النوع من شبكات الواي الفاي

حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم من الاتصال بشبكات الواي فاى العامة، خاصة عدد من معين الشبكات حيث أنه بمجرد الاقتراب منها أو الاتصال بها يؤدى ذلك إلى وقف وتعطل كل وظائف هواتف آيفون ويجعلها غير قادرة على العمل.



وبحسب موقع Gizmodo فإن عدد من الباحثين والخبراء اكتشفوا نوع خطير للغاية من شبكات الواي فاي والتي تغري مستخدمي هواتف آيفون بالاتصال بها وبمجرد الاتصال يتم اختراق كل بيانات المستخدمين وبالتالي توقف الآيفون عن العمل تماما.



وتأخذ شبكات الواي فاى الخبيثة عددا من الأسماء مثل (%secretclub%power و %p%s%s%s%s%n ) وغيرها من الأسماء الغريبة، وتقوم هذا الشبكات بحذف جميع شبكات الواي فاى الاخرى المتصلة بها هواتف آيفون لتقوم هي بالاتصال بهواتف المستخدمين دون غيرها ومن ثم سرقة محتوى البيانات الخاصة بهم.

كيف يمكنك السيطرة على المشكلة ؟

وكشف الباحث الأمني Carl Schou أنه يمكن لمستخدمي هواتف آيفون المتضررين من شبكات الواي فاى الخبيثة القيام بإعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاى عدة مرات، والقيام بإعادة تشغيل هاتف الآيفون الخاص بك ، أوحتى اتصل بفريق أمان آيفون من شركة آبل.

وحذرت أمس شركة آبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم من تهديد خطير للغاية قد يؤدى إلى اختراق هواتف المستخدمين، وذلك من خلال شبكة الواي فاي، حيث كانت قد نبهت الشركة في وقت سابق عن هذه المشكلة، ولكن يبدو أن المشكلة تتطورت لحد خطير.

وتؤثر الثغرة الأمنية على شبكات الواى فاي على مستخدمي هواتف آيفون دون الأجهزة الأخرى، من أجهزة الآيباد أو أجهزة كمبيوتر ماك، حيث تؤثر فقط على نظام iOS المختص بالهواتف.

وتتمثل طبيعة الثغرات الأمنية لهواتف آيفون في أنه عند صياغتها بعناية يمكن استخدامها لكتابة تعليمات برمجية عشوائية إلى أجزاء عشوائية ، وتنفيذها من قبل هاكرز والتي من المحتمل أن تؤدي لاختراق المستخدمين.

